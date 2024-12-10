Нобелевские лауреаты призвали не утверждать Кеннеди-младшего министром здравоохранения

Они утверждают, что назначение Кеннеди поставило бы под угрозу здоровье населения и подорвало глобальное лидерство США в науках в этой сфере

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Десятки лауреатов Нобелевской премии призвали Сенат Соединенных Штатов не утверждать кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на соответствующее письмо.

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Более 75 нобелевских лауреатов подписали письмо с призывом к сенаторам не утверждать Кеннеди-младшего, номинированного новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Департамента здравоохранения и социальных служб.

По словам Ричарда Робертса, лауреата Нобелевской премии 1993 года по физиологии и медицине, это знаменует собой первый случай за последнее время, когда нобелевские лауреаты объединились против решения власти. По его словам, ученые пытаются держаться в стороне от политики, когда это возможно.

Но утверждение Кеннеди-младшего, решительного критика традиционной медицины, который враждебно относился к ученым и учреждениям, за которыми он должен присматривать, является угрозой, которую лауреаты не могли игнорировать, сказал Робертс.

"Эти политические атаки на науку наносят большой вред", – добавил он.

В письме говорится, что назначение Кеннеди руководителем DHHS поставило бы под угрозу здоровье населения и подорвало глобальное лидерство Америки в науках в этой сфере. Если назначение состоится, противодействие Кеннеди таким устоявшимся инструментам здравоохранения, как вакцины и фторирование питьевой воды, создаст риск для благосостояния страны, утверждают авторы.

Лауреаты осудили Кеннеди за пропаганду теорий заговора. Он ошибочно связывал вакцины с аутизмом, отверг устоявшиеся научные доказательства того, что ВИЧ вызывает СПИД, и предположил, без доказательств, что коронавирус был целевым и обошел определенные этнические группы.

Авторы также отметили, что Кеннеди был "воинственным критиком" учреждений, которые будут входить в его компетенцию, включая Управление по контролю за продуктами и лекарствами, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Национальные институты здравоохранения. Кеннеди-младший заявлял, что ученые, разрабатывающие вакцины, "должны сидеть в тюрьме, а ключ следует выбросить".

Письмо подписали 77 нобелевских лауреатов. В частности ученые по медицине, химии, экономике и физике. Среди них Виктор Амброс и Гари Рувкун, получившие Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие микроРНК, а также Дарон Ачемоглу и Саймон Джонсон, которые стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2024 года за исследование глобального неравенства.

Робертс надеется, что это письмо будет иметь успех. Даже если оно повлияет на небольшое количество сенаторов, сказал он, этого может быть достаточно, чтобы заблокировать назначение Кеннеди.