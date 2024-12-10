Нобелівські лауреати закликали не затверджувати Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я

Вони стверджують, що призначення Кеннеді поставило б під загрозу здоров’я населення та підірвало б глобальне лідерство США в науках у цій сфері

Роберт Кеннеді-молодший (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Десятки лауреатів Нобелівської премії закликали Сенат Сполучених Штатів не затверджувати кандидатуру Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на відповідний лист.

Понад 75 нобелівських лауреатів підписали лист із закликом до сенаторів не затверджувати Кеннеді-молодшого, номінованого новообраним президентом США Дональдом Трампом на посаду очільника Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб.

За словами Річарда Робертса, лауреата Нобелівської премії 1993 року з фізіології та медицини, це знаменує собою перший випадок за останній час, коли нобелівські лауреати об’єдналися проти рішення влади. За його словами, науковці намагаються триматися осторонь політики, коли це можливо.

Але затвердження Кеннеді-молодшого, рішучого критика традиційної медицини, який вороже ставився до вчених і установ, за якими він мав би наглядати, є загрозою, яку лауреати не могли ігнорувати, сказав Робертс.

"Ці політичні атаки на науку завдають великої шкоди", – додав він.

У листі йдеться, що призначення Кеннеді керівником DHHS поставило б під загрозу здоров’я населення та підірвало б глобальне лідерство Америки в науках у цій сфері. Якщо призначення відбудеться, протидія Кеннеді таким усталеним інструментам охорони здоров’я, як вакцини та фторування питної води, створить ризик для добробуту країни, стверджують автори.

Лауреати засудили Кеннеді за пропаганду теорій змови. Він хибно пов’язував вакцини з аутизмом, відкинув усталені наукові докази того, що ВІЛ спричиняє СНІД, і припустив, без доказів, що коронавірус був цільовим і оминув певні етнічні групи.

Автори також зазначили, що Кеннеді був "войовничим критиком" установ, які входили б до його компетенції, включно з Управлінням із контролю за продуктами й ліками, Центрами з контролю та профілактики захворювань і Національними інститутами охорони здоров’я. Кеннеді-молодший заявляв, що вчені, які розробляють вакцини, "повинні сидіти у в'язниці, а ключ слід викинути".

Лист підписали 77 нобелівських лауреатів. Зокрема науковці з медицини, хімії, економіки та фізики. Серед них Віктор Амброс і Гарі Рувкун, які отримали цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття мікроРНК, а також Дарон Ачемоглу і Саймон Джонсон, які стали лауреатами Нобелівської премії з економіки 2024 року за дослідження глобальної нерівності.

Робертс сподівався, що цей лист матиме успіх. Навіть якщо він вплине на невелику кількість сенаторів, сказав він, цього може бути достатньо, щоб заблокувати призначення Кеннеді.