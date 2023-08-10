Ночной удар "шахедами". ПВО уничтожила семь дронов-камикадзе Shahed-136 – Воздушные силы

В ночь на 10 августа Россия нанесла по Украине удар иранскими беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь "шахедов". Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, российские оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 04:00.

Всего оккупанты применили 10 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены семь вражеских беспилотников.

"Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Ровенскую область в ночь на 10 августа. В районе Дубно полностью разрушена нефтебаза, жертв нет.

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