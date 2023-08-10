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Ночной удар "шахедами". ПВО уничтожила семь дронов-камикадзе Shahed-136 – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 09:13
Ночной удар
Охотники за шахедами (Фото: Нацгвардия)

В ночь на 10 августа Россия нанесла по Украине удар иранскими беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь "шахедов". Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, российские оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 04:00.

Всего оккупанты применили 10 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены семь вражеских беспилотников.

"Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", – говорится в сообщении.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуск ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Наталья Медведева
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войнадронвоздушные силыShahed-136
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