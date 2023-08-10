Нічний удар "шахедами". ППО знищила сім дронів-камікадзе Shahed-136 – Повітряні сили
У ніч проти 10 серпня Росія завдала по Україні удару іранськими безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили сім "шахедів". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.
Як зазначається, російські окупанти запустили іранські дрони-камікадзе з північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 до 4:00.
Загалом окупанти застосували 10 ударних БПЛА Shahed-136/131.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено семеро ворожих безпілотників.
"Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", – йдеться у повідомленні.
- Російські окупанти атакували безпілотниками Рівненську область у ніч проти 10 серпня. У районі Дубно повністю зруйновано нафтобазу, жертв немає.
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