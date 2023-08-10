Нічний удар "шахедами". ППО знищила сім дронів-камікадзе Shahed-136 – Повітряні сили

У ніч проти 10 серпня Росія завдала по Україні удару іранськими безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили сім "шахедів". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

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Як зазначається, російські окупанти запустили іранські дрони-камікадзе з північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 до 4:00.

Загалом окупанти застосували 10 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено семеро ворожих безпілотників.

"Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти атакували безпілотниками Рівненську область у ніч проти 10 серпня. У районі Дубно повністю зруйновано нафтобазу, жертв немає.

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