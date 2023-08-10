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Рівненську область масовано атакували безпілотниками. Знищено нафтобазу біля Дубна — відео

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10.08.2023, 07:21
Рівненську область масовано атакували безпілотниками. Знищено нафтобазу біля Дубна — відео - Фото
Віталій Коваль на тлі нафтобази, шо палає (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти масовано атакували безпілотниками Рівненську область у ніч проти 10 серпня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, ворог атакував регіон БПЛА — зруйновано нафтобазу в районі Дубна, жертв немає.

На місці працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки, залучено пожежний потяг.

Працюють слідчі комісії на чолі із керівниками силових структур області.

Коваль зазначив, що хімічний та радіаційний фон в нормі, евакуювати громадян не будуть.

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Дмитро Гриниченко
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війнабезпілотникирівненська областьвіталій ковальДубно
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