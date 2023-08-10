Рівненську область масовано атакували безпілотниками. Знищено нафтобазу біля Дубна — відео

Російські окупанти масовано атакували безпілотниками Рівненську область у ніч проти 10 серпня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, ворог атакував регіон БПЛА — зруйновано нафтобазу в районі Дубна, жертв немає.

На місці працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки, залучено пожежний потяг.

Працюють слідчі комісії на чолі із керівниками силових структур області.

Коваль зазначив, що хімічний та радіаційний фон в нормі, евакуювати громадян не будуть.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами", зокрема по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області.

У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія влаштувала масовану ракетну атаку. Повідомлялося про вибухи та роботу ППО поруч зі Старокостянтиновом.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуск ракет із Білорусі, щоб втягнути її у війну

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.