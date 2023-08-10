Ровенскую область массированно атаковали БПЛА. Уничтожена нефтебаза возле Дубно — видео
10.08.2023, 07:21
Виталий Коваль на фоне горящей нефтебазы (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты массированно атаковали беспилотниками Ровенскую область в ночь на 10 августа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, враг атаковал регион БПЛА — разрушена нефтебаза в районе Дубно, жертв нет.
На месте работают 45 спасателей, 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.
Работают следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.
Коваль отметил, что химический и радиационный фон в норме, эвакуировать граждан не будут.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами", в том числе по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуск ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
В Москве звучали взрывы. Оккупанты заявили о БПЛА в Домодедово и на Минском шоссе — видео 09.08.2023Атака на Измаил. Один из беспилотников мог упасть в Румынии – СМИ со ссылкой на очевидцев 03.08.2023Маляр уточнила, что Минобороны выполняет запрос на беспилотники именно военного назначения 02.08.2023
Последние новости
Комментарии