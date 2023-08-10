Ровенскую область массированно атаковали БПЛА. Уничтожена нефтебаза возле Дубно — видео

Российские оккупанты массированно атаковали беспилотниками Ровенскую область в ночь на 10 августа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

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По его словам, враг атаковал регион БПЛА — разрушена нефтебаза в районе Дубно, жертв нет.

На месте работают 45 спасателей, 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.

Работают следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Коваль отметил, что химический и радиационный фон в норме, эвакуировать граждан не будут.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами", в том числе по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

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