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Ровенскую область массированно атаковали БПЛА. Уничтожена нефтебаза возле Дубно — видео

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10.08.2023, 07:21
Ровенскую область массированно атаковали БПЛА. Уничтожена нефтебаза возле Дубно — видео - Фото
Виталий Коваль на фоне горящей нефтебазы (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты массированно атаковали беспилотниками Ровенскую область в ночь на 10 августа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, враг атаковал регион БПЛА — разрушена нефтебаза в районе Дубно, жертв нет.

На месте работают 45 спасателей, 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.

Работают следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Коваль отметил, что химический и радиационный фон в норме, эвакуировать граждан не будут. 

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Дмитрий Гриниченко
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Дубновойнабеспилотникировенская областьВиталий Коваль
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