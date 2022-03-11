UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночью наша авиация мощно отбомбилась по позициям российских оккупантов – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 15:32
Ночью наша авиация мощно отбомбилась по позициям российских оккупантов – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот)

Ситуация на фронте – управляемая военно-политическим руководством Украины. Противник за сутки никуда существенно не продвинулся, остановлен практически на всех направлениях. Такую информацию озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его данным, за сутки защитники Украины уничтожили 266 оккупантов, 18 их танков, 60 боевых бронемашин, 32 автомобиля, две артиллерийские системы, столько же РСЗО и систем ПВО.

"По последним данным от Воздушных Сил, за сутки они сбили по меньшей мере шесть самолетов врага. Эта информация еще не успела войти в официальную сводку Генштаба", – уточнил Арестович.

Он сообщил, что за сутки ВСУ и силы обороны провели несколько контратак, а ночью наша авиация мощно отбомбилась по позициям оккупантов.

"Именно как месть за такие налеты Воздушных Сил ВСУ противник нанес ракетно-бомбовые удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, а также по Днепру, Киевской, Полтавской и Харьковской областям и по другим местам. Это попытка остановить действия нашей авиации. Но поскольку, скажем так, профессиональная подготовка армии РФ известна, большая часть этих ударов попала по гражданским целям. Например, в Днепре они поразили обувную фабрику и многоквартирный дом", – уточнил советник главы ОП.

Как подытожил Арестович, "мы знаем, с кем имеем дело".

"Все решит поле боя. ВСУ и силы обороны поставят точку в агрессии РФ", – резюмировал он.

Смотрите видео: Сбитые летчики армии России: трансляция пресс-конференции военнопленных оккупантов

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 