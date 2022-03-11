Ночью наша авиация мощно отбомбилась по позициям российских оккупантов – Арестович

Ситуация на фронте – управляемая военно-политическим руководством Украины. Противник за сутки никуда существенно не продвинулся, остановлен практически на всех направлениях. Такую информацию озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его данным, за сутки защитники Украины уничтожили 266 оккупантов, 18 их танков, 60 боевых бронемашин, 32 автомобиля, две артиллерийские системы, столько же РСЗО и систем ПВО.

"По последним данным от Воздушных Сил, за сутки они сбили по меньшей мере шесть самолетов врага. Эта информация еще не успела войти в официальную сводку Генштаба", – уточнил Арестович.

Он сообщил, что за сутки ВСУ и силы обороны провели несколько контратак, а ночью наша авиация мощно отбомбилась по позициям оккупантов.

"Именно как месть за такие налеты Воздушных Сил ВСУ противник нанес ракетно-бомбовые удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, а также по Днепру, Киевской, Полтавской и Харьковской областям и по другим местам. Это попытка остановить действия нашей авиации. Но поскольку, скажем так, профессиональная подготовка армии РФ известна, большая часть этих ударов попала по гражданским целям. Например, в Днепре они поразили обувную фабрику и многоквартирный дом", – уточнил советник главы ОП.

Как подытожил Арестович, "мы знаем, с кем имеем дело".

"Все решит поле боя. ВСУ и силы обороны поставят точку в агрессии РФ", – резюмировал он.

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Евгений Пилипенко

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