Ночью Россия атаковала Украину "шахедами", все они сбиты силами ПВО – Генштаб

Ночью 23 мая Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами типа Shahed, все они сбиты Силами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 23 мая.

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"Предварительно. Этой ночью враг задействовал для ударов до четырех "шахедов", все сбиты. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, всего за прошедшие сутки Россия нанесла по Украине 20 ракетных ударов. По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей оккупанты применили крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты с С-300. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БПЛА Shahed.

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дрона Shahed и девять вражеских разведывательных БпЛА.

Ночью 22 мая над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, в общей сложности восемь человек ранены. Во время массированной ракетной атаки российские оккупанты нанесли удар по пожарной аварийно-спасательной части в Днепре, вследствие чего ранен один спасатель.

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