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Ночью Россия атаковала Украину "шахедами", все они сбиты силами ПВО – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 07:27
Ночью Россия атаковала Украину
Shahed-136 (Скриншот анимции)

Ночью 23 мая Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами типа Shahed, все они сбиты Силами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 23 мая.

"Предварительно. Этой ночью враг задействовал для ударов до четырех "шахедов", все сбиты. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, всего за прошедшие сутки Россия нанесла по Украине 20 ракетных ударов. По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей оккупанты применили крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты с С-300. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БПЛА Shahed.

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дрона Shahed и девять вражеских разведывательных БпЛА.

Наталья Медведева
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войнадронгенштабShahed-136
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