Вночі Росія атакувала Україну "шахедами", всі вони збиті силами ППО – Генштаб

Вночі 23 травня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами типу Shahed, усі вони збиті Силами протиповітряної оборони. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 23 травня.

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"Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох "шахедів", всі збиті. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, за минулу добу Росія завдала по Україні 20 ракетних ударів. У містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей окупанти застосували крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БПЛА Shahed.

Сили оборони минулої доби знищили чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударні дрони Shahed і дев'ять ворожих розвідувальних БПЛА.

Вночі 22 травня над Дніпропетровською областю збили 15 дронів і чотири крилаті ракети, загалом вісьмох людей поранено. Під час масованої ракетної атаки російські окупанти завдали удару по пожежній аварійно-рятувальній частині в Дніпрі, внаслідок чого поранено одного рятувальника.

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