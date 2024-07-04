Ночью "шахеды" атаковали Житомирскую и Черниговскую области: есть попадание в энергообъект

В Житомирской области пострадала женщина, ее госпитализировали

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 4 июля российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. В Черниговской области дрон попал по энергообъекту, в Житомирской – по частному дому.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В Черниговской области пять часов этой ночью продолжалась воздушная тревога.

"К сожалению, вражеский "шахед" попал в один из объектов области. В настоящее время без электроснабжения остаются 5 963 потребителя", – заявил глава местной областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Энергетики работают над восстановлением.

В Житомирской области из-за падения обломков возник пожар в одном из частных домов, который оперативно потушили, заявил глава ОГА Виталий Бунечко. Пострадала женщина, ее госпитализировали.

Всего ночью на 4 июля россияне атаковали Украину 22 дронами-камикадзе. ПВО не сбила только один беспилотник.

Читайте также: Удары по Днепру 28 июня и 3 июля: нашли тело женщины, еще одна скончалась в больнице