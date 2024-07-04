Удары по Днепру 28 июня и 3 июля: нашли тело женщины, еще одна умерла в больнице

Тело одной жертвы извлекли из-под завалов девятиэтажки, другая женщина скончалась в больнице в результате травм, полученных от удара РФ 3 июля

Последствия российского удара по Днепру 3 июля (Фото: Сергей Лысак)

В результате российских ракетных ударов по Днепру, которые произошли 28 июня и 3 июля, погибли еще две женщины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Тело одной из жертв нашли под завалами девятиэтажки, которую россияне разрушили в предпоследний день июня. Таким образом, в результате этой атаки российских террористов погибли три человека.

Кроме того, в больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранения из-за удара захватчиков по Днепру вчера, 3 июля.

Девятиэтажка в Днепре (Фото: ГСЧС)

Девятиэтажка в Днепре (Фото: ГСЧС)

Вечером 28 июня 2024 года Россия ударила по девятиэтажке в Днепре. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 пострадали, еще пять пропали без вести. 2 июля из-под завалов извлекли тело второй жертвы.

Утром 3 июля РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В результате атаки поврежден торгово-развлекательный комплекс, который был частично разрушен во время массированного удара в конце 2023 года.

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