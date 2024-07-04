Удари по Дніпру 28 червня та 3 липня: знайшли тіло жінки, ще одна померла у лікарні

Тіло однієї жертви дістали з-під завалів дев'ятиповерхівки, інша жінка померла у лікарні внаслідок травм, отриманих від удару РФ 3 липня

Наслідки російського удару по Дніпру 3 липня (Фото: Сергій Лисак)

Унаслідок російських ракетних ударів по Дніпру, які відбулися 28 червня та 3 липня, загинули ще дві жінки. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Тіло однієї з жертв знайшли під завалами дев'ятиповерхівки, яку росіяни понівечили у передостанній день червня. Таким чином, внаслідок цієї атаки російських терористів загинули три людини.

Окрім того, у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення через удар загарбників по Дніпру вчора, 3 липня.

Дев'ятиповерхівка у Дніпрі (Фото: ДСНС)

Дев'ятиповерхівка у Дніпрі (Фото: ДСНС)

Увечері 28 червня 2024 року Росія вдарила по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, 12 постраждали, ще п'ять зникли безвісти. 2 липня з-під завалів дістали тіло другої жертви.

Зранку 3 липня РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. В результаті атаки пошкоджено торговельно-розважальний комплекс, який було частково зруйновано під час масованого удару наприкінці 2023 року.

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