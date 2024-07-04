Уночі "шахеди" атакували Чернігівщину та Житомирщину: є влучання в енергооб'єкт та будинок

На Житомирщині постраждала жінка, її госпіталізували

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 4 липня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. У Чернігівській області дрон влучив по енергооб'єкту, у Житомирській – по приватному будинку.

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На Чернігівщині п'ять годин цієї ночі тривала повітряна тривога.

"На жаль, ворожий "шахед" влучив в один з об’єктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5 963 споживачі", – заявив голова місцевої обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Енергетики працюють над відновленням.

На Житомирщині через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно загасили, заявив глава ОДА Віталій Бунечко. Постраждала жінка, її госпіталізували.

Загалом уночі проти 4 липня росіяни атакували Україну 22 дронами-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник.

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