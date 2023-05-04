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Ноль доказательств, что Россия готова к серьезной дипломатии – Госдепартамент США

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 14:59
Ноль доказательств, что Россия готова к серьезной дипломатии – Госдепартамент США - Фото
Энтони Блинкен (Фото - EPA)

Несмотря на системные поражения в Украине, Кремль по-прежнему не готов к серьезным переговорам и участию в дипломатии. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен

"Есть ноль доказательств того, что Россия готова к участию в серьезной дипломатии", – заявил Блинкен в интервью Washington Post.

Госскретарь привел примеры очередных военных преступлений Кремля, включая жестокие обстрелы жилых домов, и сказал, что "должны произойти какие-то глубокие изменения в сознании Путина и в сознании России, чтобы они включились в серьезную дипломатию".

Что касается Украины, то ей необходимо поднять уровень вооруженных сил, чтобы в будущем "эффективно сдерживать новую вероятную агрессию Россию, а если сдерживание не сработает, защищаться и отражать ее", – утверждает госсекретарь.

По его мнению, "это даст Украине самую сильную позицию, поможет ей восстановиться  и продолжит ее политическую и экономическую интеграцию в Европу".

  • В том же выступлении Блинкен заявил, что сейчас ВСУ сильнее, чем три месяца назад, и выразил уверенность в успехе будущего наступления.
Сергій Бережний
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Энтони Блинкен Госдепартамент США дипломатия переговоры
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