Блинкен: ВСУ сильнее, чем три месяца назад. Я уверен, они вернут большую часть территорий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вооруженные Силы Украины сильнее, чем три месяца назад и выразил уверенность в их будущем наступлении. Об этом он сообщил на мероприятии газеты The Washington Post.

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По его словам, Украина сегодня сильнее, чем это было в предыдущие периоды.

"То, где Украина могла быть месяц назад, два месяца назад, три месяца назад, не то, где она сейчас находится с точки зрения ее способности, например, вести контрнаступление", — сказал Блинкен.

Он отметил, что западные страны предоставили "огромное" количество вооружений и выразил уверенность, что ВСУ добьются успеха в возвращении большей части украинских территорий.

"Россия стремилась стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, включить ее в состав России. Это не удалось", — заявил глава Госдепа.

Дипломат подчеркнул, что не знает, где именно закончится наступление Украины и только в Киеве должны принять решение, где ВСУ должны остановиться.

"Куда именно они собираются идти, как далеко они могут зайти и как они хотят этого добиться. Но мы полны решимости поддерживать эту поддержку", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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