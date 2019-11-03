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Нормандская встреча. Кремль назвал новое условие

Нормандская встреча. Кремль назвал новое условие - Фото
Сергей Лавров и Владимир Путин (фото - ЕРА)
03.11.2019, 23:42

Для встречи в нормандском формате президенту страны-агрессора нужна срочная необходимость

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин якобы заинтересован в проведении нормандской встречи, однако для нее нужна срочная необходимость. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью пропагандистским СМИ в воскресенье вечером.

В Кремле снова утверждают о готовности Путина к встрече, однако в очередной раз для нее выдвигается условие.

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал Песков.

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