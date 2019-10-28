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Нормандский саммит. Кремль ставит Зеленскому условие по Золотому

Нормандский саммит. Кремль ставит Зеленскому условие по Золотому - Фото
Фото: пресс-служба президента
28.10.2019, 13:50

Некоторые диалоги президента Украины в Золотом "во весь рост выявили проблемы и показали их первоисточник", заявили в руководстве страны-оккупанта

Встреча лидеров нормандской четверки, которой добивается президент Владимир Зеленский, состоится не ранее, чем он заставит уйти добровольцев из поселка Золотое на Донбассе: те против отвода украинских войск. Это следует из реакции Кремля на поездку Зеленского в Луганскую область, которую приводит пропагандистский ресурс РИА Новости.

По словам Дмитрия Пескова, секретаря российского лидера Владимира Путина, из Кремля "внимательно следили" за вояжем Зеленского: "Следили с большим вниманием".

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Секретарь Путина заявил, что "по мере того, как президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита".

Справка. 26 октября 2019 года появилось видео, на котором Зеленский в Золотом общается с добровольцем. Последний попытался рассказать президенту о требованиях участников массовых акций против формулы ШтайнмайераВ штабе ООС заявили, что эти люди в камуфляже находятся в Золотом якобы нелегально, а сам Зеленский констатировал, что разговоры "были эмоциональными". Вчера в МВД заявили, что оружие добровольцев вывезли из поселка.

Смотрите видео: Зеленский и добровольцы в Золотом: появилось полное видео беседы

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Золотое разведение войск
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