Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нормандский формат. Тейлор сказал, когда Зеленский привлечет США

Нормандский формат. Тейлор сказал, когда Зеленский привлечет США - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 06:43

Временный поверенный в делах США в Украине прокомментировал возможность привлечения США в нормандский формат

Президент Владимир Зеленский привлечет США в переговоры по установлению мира в Донбассе в случае, если "нормандский формат" не даст результатов. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью Голосу Америки.

"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов - а они хотят результатов - тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало", - отметил Тейлор.

Читайте также: Болтон: США будут рады принять участие в нормандском формате

Он считает, что есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и Зеленского двигаться вперед в мирном процессе.

"Вот уже пять лет продолжается работа над минскими договоренностями, пять лет действует "нормандский формат". И если это может принести результаты - замечательно. Если же результатов не будет - я так думаю, может появиться просьба о появлении других участников, таких как Соединенные Штаты и Великобритания", - добавил Тейлор.

По его словам, США и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу. "Поэтому, когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы", - уточнил он.

10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо их участникам.

Читайте также: Тейлор: Есть признаки, что Россия хочет уйти из Донбасса

Напишите нам
Владимир Зеленский США война нормандский формат Уильям Тейлор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 