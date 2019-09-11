Нормандский формат. Тейлор сказал, когда Зеленский привлечет США

Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский привлечет США в переговоры по установлению мира в Донбассе в случае, если "нормандский формат" не даст результатов. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью Голосу Америки.

"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов - а они хотят результатов - тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало", - отметил Тейлор.

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Он считает, что есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и Зеленского двигаться вперед в мирном процессе.

"Вот уже пять лет продолжается работа над минскими договоренностями, пять лет действует "нормандский формат". И если это может принести результаты - замечательно. Если же результатов не будет - я так думаю, может появиться просьба о появлении других участников, таких как Соединенные Штаты и Великобритания", - добавил Тейлор.

По его словам, США и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу. "Поэтому, когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы", - уточнил он.

10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо их участникам.

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