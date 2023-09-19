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Норвегия передает Украине 50 армейских грузовых вездеходов

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 12:49
Норвегия передает Украине 50 армейских грузовых вездеходов - Фото
Норвежские тягачи M584 (Фото - Вооруженные силы Норвегии)

Норвегия передает Украине 50 армейских грузовых вездеходов. Об этом сообщает Министерство обороны страны.  

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Армия Норвегии передает Украине около 50 грузовых вездеходов M548 (NM199 по международной номенклатуре) на гусеничном ходу. 

Как отметил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам,эти машины могут перевозить боеприпасы, продовольствие и воду для украинских войск в полевых условиях. Они способны маневрировать на местности, недоступной для колесной техники, и поэтому являются важным дополнением к колесным грузовикам. 

Машины находились на армейском хранении, сейчас их готовят к отправке. Норвегия уже приняла программу их замены на более новые модели.

  • Ранее сегодня Дания объявила, что передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1.

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Сергей Бережной
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