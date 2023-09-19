Норвегия передает Украине 50 армейских грузовых вездеходов. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

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Армия Норвегии передает Украине около 50 грузовых вездеходов M548 (NM199 по международной номенклатуре) на гусеничном ходу.

Как отметил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам,эти машины могут перевозить боеприпасы, продовольствие и воду для украинских войск в полевых условиях. Они способны маневрировать на местности, недоступной для колесной техники, и поэтому являются важным дополнением к колесным грузовикам.

Машины находились на армейском хранении, сейчас их готовят к отправке. Норвегия уже приняла программу их замены на более новые модели.

Ранее сегодня Дания объявила, что передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1.

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