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Норвегія передає Україні 50 армійських вантажних всюдиходів

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 12:49
Норвегія передає Україні 50 армійських вантажних всюдиходів - Фото
Норвезькі тягачі M584 (Фото - Збройні сили Норвегії)

Норвегія передає Україні 50 армійських вантажних всюдиходів. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

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Армія Норвегії передає Україні близько 50 вантажних всюдиходів M548 (NM199 за міжнародною номенклатурою) на гусеничному ході.

Як зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, ці машини можуть перевозити боєприпаси, продовольство та воду для українських військ у польових умовах. Вони здатні маневрувати на місцевості, недоступної для колісної техніки, і тому є важливим доповненням до колісних вантажівок.

Машини були на армійському зберіганні, зараз їх готують до відправлення. Норвегія вже прийняла програму їх заміни на нові моделі.

  • Раніше сьогодні Данія оголосила, що передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких машин Leopard 1.

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Сергій Бережний
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