Норвегия передала Украине ракеты для систем NASAMS
Норвегия передала Украине значительное количество зенитных ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщили в правительстве страны.
"Благодаря сотрудничеству с США и другими странами Норвегия оперативно поставила Украине зенитные ракеты на критическом этапе, чтобы система NASAMS могла продолжать защищать граждан Украины от смертоносных авиаударов", – заявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.
Норвегия выделила на гражданскую и военную поддержку Украины в 2026 году 85 млрд крон ($8,6 млрд). Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что поддержка Украины на фоне целенаправленных атак России по энергетической инфраструктуре продолжится.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что ракеты к ПВО – это именно та помощь, которая сейчас необходима Украине для защиты от атак.
- 16 января президент сообщил, что до этого дня у Украины не было ракет к нескольким системам ПВО. По его словам, поставки пришлось "выбивать".
- А 20 января Зеленский сообщил, что за сутки до новой массированной атаки Украина наконец-то получила ракеты ПВО.
