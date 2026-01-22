Норвегия передала Украине ракеты для систем NASAMS

В правительстве Норвегии заявили, что ракеты были переданы Украины на критическом этапе

Система NASAMS (Иллюстративное фото: Flickr)

Норвегия передала Украине значительное количество зенитных ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщили в правительстве страны.

"Благодаря сотрудничеству с США и другими странами Норвегия оперативно поставила Украине зенитные ракеты на критическом этапе, чтобы система NASAMS могла продолжать защищать граждан Украины от смертоносных авиаударов", – заявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

Норвегия выделила на гражданскую и военную поддержку Украины в 2026 году 85 млрд крон ($8,6 млрд). Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что поддержка Украины на фоне целенаправленных атак России по энергетической инфраструктуре продолжится.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что ракеты к ПВО – это именно та помощь, которая сейчас необходима Украине для защиты от атак.