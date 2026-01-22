Норвегія передала Україні ракети для систем NASAMS

В уряді Норвегії заявили, що ракети було передано Україні на критичному етапі

Система NASAMS (Ілюстративне фото: Flickr)

Норвегія передала Україні значну кількість зенітних ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомили в уряді країни.

"Завдяки співпраці зі США та іншими країнами Норвегія оперативно поставила Україні зенітні ракети на критичному етапі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати громадян України від смертоносних авіаударів", – заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

Норвегія виділила на цивільну і військову підтримку України у 2026 році 85 млрд крон ($8,6 млрд). Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере заявив, що підтримка України на тлі цілеспрямованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру продовжиться.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив, що ракети до ППО – це саме та допомога, яка зараз необхідна Україні для захисту від атак.