Норвегія передала Україні ракети для систем NASAMS
Норвегія передала Україні значну кількість зенітних ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомили в уряді країни.
"Завдяки співпраці зі США та іншими країнами Норвегія оперативно поставила Україні зенітні ракети на критичному етапі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати громадян України від смертоносних авіаударів", – заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.
Норвегія виділила на цивільну і військову підтримку України у 2026 році 85 млрд крон ($8,6 млрд). Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере заявив, що підтримка України на тлі цілеспрямованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру продовжиться.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив, що ракети до ППО – це саме та допомога, яка зараз необхідна Україні для захисту від атак.
- 16 січня президент повідомив, що до цього дня в України не було ракет до кількох систем ППО. За його словами, постачання довелося "вибивати".
- А 20 січня Зеленський повідомив, що за добу до нової масованої атаки Україна нарешті отримала ракети ППО.
