Норвегия передаст Украине боеприпасы для минометов на $45 млн

Боеприпасы (Фото: Министерство обороны Норвегии)

Норвегия приняла решение предоставить Украине боеприпасы для 81-мм минометов на сумму около 480 млн норвежских крон, что эквивалентно $45 млн. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Потребность Украины в огневой мощи большая и срочная. После диалога с Вооруженными силами Норвегии мы оценили, что можем сделать для дальнейших пожертвований из собственных запасов, которые можно быстро перебросить в Украину, чтобы помочь предотвратить более масштабное наступление России", — заявил глава оборонного ведомства страны Бьорн Арильд Грамм.

В Минобороны отметили, что 81-мм минометы обычно имеют дальность действия 5-6 км и дополняют тяжелую артиллерию на более коротких дистанциях.

30 апреля норвежский парламент поддержал предложение правительства увеличить поддержку Украины в 2024 году на 7 млрд норвежских крон, что эквивалентно $600 млн.

12 июня МИД Норвегии объявил, что страна выделит для ВСУ 240 млн евро на усиление ПВО – речь идет о закупке системы Patriot и ракет к ней.

Читайте также: В Норвегии считают, что у НАТО есть два-три года для подготовки к возможному конфликту с Россией