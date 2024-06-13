Норвегія передасть Україні боєприпаси для мінометів на $45 млн

Боєприпаси (Фото: Міністерство оборони Норвегії)

Норвегія ухвалила рішення надати Україні боєприпаси для 81-мм мінометів на суму близько 480 млн норвезьких крон, що еквівалентно $45 млн. Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Потреба України у вогневій потужності велика і термінова. Після діалогу зі Збройними силами Норвегії ми оцінили, що можемо зробити для подальших пожертв із власних запасів, які можна швидко перекинути в Україну, щоб допомогти запобігти більш масштабному наступу Росії", – заявив очільник оборонного відомства країни Бйорн Арільд Грам.

У Міноборони зазначили, що 81-мм міномети зазвичай мають дальність дії 5-6 км і доповнюють важку артилерію на коротших дистанціях.

30 квітня норвезький парламент підтримав пропозицію уряду збільшити підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон, що еквівалентно $600 млн.

12 червня МЗС Норвегії оголосило, що країна виділить для ЗСУ 240 млн євро на посилення ППО – йдеться про закупівлю системи Patriot та ракет до неї.

Читайте також: У Норвегії вважають, що НАТО має два-три роки для підготовки до можливого конфлікту з Росією