Норвегия поддерживает принципиальные для Украины вопросы на переговорах – глава МИД
Украина располагает полной поддержкой Норвегии по принципиальным вопросам на переговорах по прекращению полномасштабного вторжения России. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.
"Мы поддерживаем те красные линии, которые выставила Украина, и понимаем, что нет компромисса для суверенитета Украины, нет компромисса по размеру украинских Вооруженных Сил, по поводу будущих союзов международных", – сказал министр.
Поддержку Украины со стороны Норвегии подтвердила и министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна, которая тоже прибыла в Киев.
"Россия атаковала не только Украину, она атаковала и сам принцип стабильности в регионе. И поэтому наш ответ должен быть решительным", – заявила она.