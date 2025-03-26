Норвегия поддерживает принципиальные для Украины вопросы на переговорах – глава МИД

По словам Эспена Барта Эйде, Норвегия понимает, что по суверенитету, размеру ВСУ и выбору Украиной международных союзов компромисса быть не может

Эспен Барт Эйде в Киеве 26 марта 2025 года (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Украина располагает полной поддержкой Норвегии по принципиальным вопросам на переговорах по прекращению полномасштабного вторжения России. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

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"Мы поддерживаем те красные линии, которые выставила Украина, и понимаем, что нет компромисса для суверенитета Украины, нет компромисса по размеру украинских Вооруженных Сил, по поводу будущих союзов международных", – сказал министр.

Поддержку Украины со стороны Норвегии подтвердила и министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна, которая тоже прибыла в Киев.

"Россия атаковала не только Украину, она атаковала и сам принцип стабильности в регионе. И поэтому наш ответ должен быть решительным", – заявила она.