Норвегия поддерживает принципиальные для Украины вопросы на переговорах – глава МИД
Эспен Барт Эйде в Киеве 26 марта 2025 года (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Украина располагает полной поддержкой Норвегии по принципиальным вопросам на переговорах по прекращению полномасштабного вторжения России. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

"Мы поддерживаем те красные линии, которые выставила Украина, и понимаем, что нет компромисса для суверенитета Украины, нет компромисса по размеру украинских Вооруженных Сил, по поводу будущих союзов международных", – сказал министр.

Читайте также
Достигнут ли Киев и Москва перемирия. Пять итогов переговоров в Эр-Рияде

Поддержку Украины со стороны Норвегии подтвердила и министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна, которая тоже прибыла в Киев.

"Россия атаковала не только Украину, она атаковала и сам принцип стабильности в регионе. И поэтому наш ответ должен быть решительным", – заявила она.

  • 6 марта премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре поддержал увеличение помощи Украине и расходов на оборону.
  • 8 марта Умеров сообщил, что Норвегия пообещала выделить почти 8 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году.
войнапереговорыперемириенорвегиямирЭспен Барт Эйде