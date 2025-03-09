Нордическо-Балтийские страны анонсировали новые инициативы по поддержке Украины

Рустем Умеров (Фото: Facebook)

Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Данию принял участие в заседании глав оборонных ведомств балтийских и скандинавских государств в формате Nordic Baltic 8. Страны-союзники объявили о новых пакетах и инициативах по поддержке Украины, сообщил глава оборонного ведомства в Facebook.

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По словам Умерова, новые пакеты и инициативы поддержки представили министры обороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Швеция объявила о подготовке нового масштабного пакета военной помощи Украине, что будет включать в себя усиление ее противовоздушной обороны. Поставку этого оборудования планируют осуществить уже в этом году.

Норвегия также сделала важное заявление, пообещав выделить 7,8 млрд евро на 2025 год. Средства будут направлены на укрепление морских возможностей, системы противовоздушной обороны, а также на подготовку украинских военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады". Кроме того, предусмотрены инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Литва работает над усилением украинской противовоздушной обороны, инвестирует в оборонно-промышленный комплекс и поддерживает "чешскую инициативу", Латвия в свою очередь сосредоточена на обеспечении подразделений Сил обороны вооружением, снабжении снарядами и сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере.

Исландия принимает участие в финансировании украинского ОПК по "датской модели" и способствует подготовке "Нордично-Балтийской бригады". Финляндия активно работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи.

Эстония готовит новые поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады". Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.

25 января 2025 года глава Минобороны Германии заявил, что если прекратить помощь Украине завтра, послезавтра страны не будет.

Президент США Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.