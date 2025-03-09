Нордическо-Балтийские страны анонсировали новые инициативы по поддержке Украины
Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Данию принял участие в заседании глав оборонных ведомств балтийских и скандинавских государств в формате Nordic Baltic 8. Страны-союзники объявили о новых пакетах и инициативах по поддержке Украины, сообщил глава оборонного ведомства в Facebook.
По словам Умерова, новые пакеты и инициативы поддержки представили министры обороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Швеция объявила о подготовке нового масштабного пакета военной помощи Украине, что будет включать в себя усиление ее противовоздушной обороны. Поставку этого оборудования планируют осуществить уже в этом году.
Норвегия также сделала важное заявление, пообещав выделить 7,8 млрд евро на 2025 год. Средства будут направлены на укрепление морских возможностей, системы противовоздушной обороны, а также на подготовку украинских военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады". Кроме того, предусмотрены инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.
Литва работает над усилением украинской противовоздушной обороны, инвестирует в оборонно-промышленный комплекс и поддерживает "чешскую инициативу", Латвия в свою очередь сосредоточена на обеспечении подразделений Сил обороны вооружением, снабжении снарядами и сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере.
Исландия принимает участие в финансировании украинского ОПК по "датской модели" и способствует подготовке "Нордично-Балтийской бригады". Финляндия активно работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи.
Эстония готовит новые поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады". Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.
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