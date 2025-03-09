Нордично-Балтійські країни анонсували нові ініціативи для підтримки України

Рустем Умєров (Фото: Facebook)

Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Данії взяв участь у засіданні очільників оборонних відомств балтійських і скандинавських держав у форматі Nordic Baltic 8. Країни-союзники оголосили про нові пакети й ініціативи з підтримки Україні, повідомив глава оборонного відомства у Facebook.

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За словами Умєрова, нові пакети й ініціативи для підтримки представили міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви.

Швеція оголосила про підготовку нового масштабного пакета військової допомоги Україні, що включатиме посилення її протиповітряної оборони. Постачання цього обладнання планують здійснити вже в цьому році.

Норвегія також зробила важливу заяву, пообіцявши виділити 7,8 млрд євро на 2025 рік. Кошти будуть спрямовані на зміцнення морських спроможностей, системи протиповітряної оборони, а також на підготовку українських військових у межах "Нордично-Балтійської бригади". Окрім того, передбачені інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Литва працює над посиленням української протиповітряної оборони, інвестує в оборонно-промисловий комплекс і підтримує "чеську ініціативу", Латвія своєю чергою зосереджена на забезпеченні підрозділів Сил оборони озброєнням, постачанні снарядів і співпраці в оборонно-промисловій сфері.

Ісландія бере участь у фінансуванні українського ОПК за "данською моделлю" та сприяє підготовці "Нордично-Балтійської бригади". Фінляндія активно працює над постачанням артилерійських снарядів і готує новий пакет допомоги.

Естонія готує нові постачання снарядів і готова долучитися до підготовки "Нордично-Балтійської бригади". Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.

25 січня 2025 року глава Міноборони Німеччини заявив, що якщо припинити допомогу Україні завтра, то післязавтра країни не буде.

Президент США Трамп призупинив всю військову допомогу США для України після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. У Польщі заявили, що Штати призупинили допомогу без консультацій із союзниками.