Норвегія повністю підтримує принципові для України питання на переговорах – глава МЗС

За словами Еспена Барта Ейде, Норвегія розуміє, що стосовно суверенітету, розміру ЗСУ та вибору Україною міжнародних союзів компромісу бути не може

Еспен Барт Ейде у Києві 26 березня 2025 року (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Україна має повну підтримку Норвегії у принципових питаннях на переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

"Ми підтримуємо ті червоні лінії, які виставила Україна, і розуміємо, що нема компромісу для суверенітету України, нема компромісу щодо розміру українських Збройних Сил, щодо майбутніх союзів міжнародних", – сказав міністр.

Підтримку України з боку Норвегії підтвердила і міністерка праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна, яка також прибула до Києва.

"Росія атакувала не тільки Україну, вона атакувала й сам принцип стабільності в регіоні. І тому наша відповідь має бути рішучою", – заявила вона.