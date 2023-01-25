Норвегия подтвердила, что передаст Украине танки Leopard

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подтвердил, что его страна отправит в Украину танки Leopard. Об этом сообщает NRK.

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Глава норвежского оборонного ведомства подчеркнул, что сейчас танки стали очень востребованы и правительство Норвегии поддерживают передачу Украине этой техники.

"Норвегия должна быть вовлечена", – сказал министр, но не уточнил, какое количество танков готова предоставить его страна.

Он подчеркнул, что передача танков должна быть подкреплена обучением украинских солдат и финансированием.

Отвечая на вопрос о том, танки какой модификации отправит Норвегия, он сказал, что в стране есть Leopard 2A4.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщало, что поляки и норвежцы собирают батальон с моделями Leopard 2А4, а немцы со своей ротой танков участвуют в формировании батальона Leopard 2A6 вместе с финнами, испанцами и нидерландцами.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.

Байден объявил, что США передают Украине 31 американский танк Abrams и начнут учения для ВСУ "как можно быстрее".

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Оксана Житнюк

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