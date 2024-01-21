Новая глава Минкульта Словакии решила возобновить сотрудничество с РФ и Беларусью – Pravda

Шимковичова заявила, что "в мире существуют десятки военных конфликтов, и творцы и культура не должны платить за это"

Мартіна Шимковічова (Скриншот)

Новая министр культуры Словакии Мартина Шимковичова приняла решение о возобновлении сотрудничества с Россией и Беларусью в культурной сфере. Об этом заявило словацкое издание Pravda, в распоряжении которого есть соответствующее решение представительницы правительства Роберта Фицо.

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Журналисты напомнили, что через неделю после начала полномасштабной войны, в марте 2022 года, Минкульт Словакии – тогда еще под руководством Наталии Милановой – издал приказ, которым прекратил любое общение или сотрудничество с Россией и Беларусью.

Однако теперь, как утверждает словацкое издание, есть решение новой главы ведомства Шимковичовой, датированное 12 января. Документ называется "Решение министра об отмене приказа, которым были изданы меры по ситуации в Украине", он вступил в силу 15 января 2024 года.

Журналисты отметили, что распоряжение Шимковичовой ссылается на решение Милановой от 2 марта 2022 года.

"Всем организациям, входящим в сферу управления Министерства культуры, и их работникам, а также организационным подразделениям и работникам Министерства приказано: приостановить любое академическое культурное или иное подобное официальное сотрудничество с Российской Федерацией или Республикой Беларусь", – говорилось в документе, подписанном Милановой.

Новая глава министерства передала журналистам через спикера свой комментарий по этому поводу: "В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, творцы и культура не должны платить за это".

Перед назначением Шимковичовой словацкое издание Plus 7 Dni сообщало, что телеведущая и кандидатка на должность главы Минкульта совершила 26 ошибок в 36 строчках своего заявления с обоснованием собственной компетентности. Она допустила ошибку даже в названии Словацкой национальной партии, в которую она входит.

25 октября 2023 года президент Словакии Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с премьер-министром Робертом Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD. Министром культуры стала Мартина Шимковичева от Словацкой национальной партии.

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