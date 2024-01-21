Нова очільниця Мінкульту Словаччини вирішила поновити співпрацю з РФ і Білоруссю – Pravda

Шимковичова заявила, що "у світі існують десятки воєнних конфліктів, і митці та культура не повинні платити за це"

Нова міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова ухвалила рішення про відновлення співпраці з Росією та Білоруссю у культурній сфері. Про це заявило словацьке видання Pravda, у розпорядженні якого є відповідне рішення представниці уряду Роберта Фіцо.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналісти нагадали, що через тиждень після початку повномасштабної війни, в березні 2022 року, Мінкульт Словаччини – тоді ще під керівництвом Наталії Міланової – видав наказ, яким припинив будь-яке спілкування чи співпрацю з Росією та Білоруссю.

Проте тепер, як стверджує словацьке видання, є рішення нової очільниці відомства Шимковичової, датоване 12 січня. Документ має назву "Рішення міністра про скасування наказу, яким були видані заходи щодо ситуації в Україні", він набув чинності 15 січня 2024 року.

Журналісти зазначили, що розпорядження Шимковичової посилається на рішення Міланової від 2 березня 2022 року.

"Усім організаціям, що входять до сфери управління Міністерства культури, та їхнім працівникам, а також організаційним підрозділам і працівникам Міністерства наказано: призупинити будь-яке академічне культурне чи інше подібне офіційне співробітництво з Російською Федерацією або Республікою Білорусь", – йшлося в документі, підписаному Мілановою.

Нова міністерка передала журналістам через речника свій коментар із цього приводу: "У світі існують десятки воєнних конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні платити за це".

Перед призначенням Шимковічової словацьке видання Plus 7 Dni повідомляло, що телеведуча і кандидатка на посаду очільниці Мінкульту зробила 26 помилок в 36 рядках своєї заяви з обґрунтованнямвласної компетентності. Вона припустилася помилки навіть у назві Словацької національної партії, до якої вона входить.

25 жовтня 2023 року президентка Словаччини Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD. Міністеркою культури стала Мартіна Шимковичова від Словацької національної партії.

Читайте також: Фіцо приїде до Ужгорода: з гуманітаркою та заявою про намір блокувати вступ до НАТО