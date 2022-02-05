Новая партия Сергея Притулы будет называться "24 августа" – УП

Новая партия одного из бывших лидеров партии Голос и телеведущего Сергея Притулы будет называться "24 августа". Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в окружении политика.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полное название новой партии – "Политическая партия "24 августа" или "Политическая сила "24 августа".

Также сообщается, что 5 февраля должны пройти собрания инициативных групп по сбору подписей за создание новой партии.

LIGA.net обратилась к политику за комментарием по теме. На момент публикации новости он не ответил.

29 марта 2021 года группа нардепов из Голоса потребовали переизбрать руководство, а Притула решил выйти из партии.

28 сентября он заявил, что создание новой политической партии находится на этапе формирования.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.