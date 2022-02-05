Новая партия Сергея Притулы будет называться "24 августа" – УП
05.02.2022, 20:11
Сергей Притула (скриншот из видео канала ICTV)
Новая партия одного из бывших лидеров партии Голос и телеведущего Сергея Притулы будет называться "24 августа". Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в окружении политика.
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Полное название новой партии – "Политическая партия "24 августа" или "Политическая сила "24 августа".
Также сообщается, что 5 февраля должны пройти собрания инициативных групп по сбору подписей за создание новой партии.
LIGA.net обратилась к политику за комментарием по теме. На момент публикации новости он не ответил.
- 29 марта 2021 года группа нардепов из Голоса потребовали переизбрать руководство, а Притула решил выйти из партии.
- 28 сентября он заявил, что создание новой политической партии находится на этапе формирования.
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