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Новая партия Сергея Притулы будет называться "24 августа" – УП

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 20:11
Новая партия Сергея Притулы будет называться
Сергей Притула (скриншот из видео канала ICTV)

Новая партия одного из бывших лидеров партии Голос и телеведущего Сергея Притулы будет называться "24 августа". Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в окружении политика.

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Полное название новой партии – "Политическая партия "24 августа" или "Политическая сила "24 августа".

Также сообщается, что 5 февраля должны пройти собрания инициативных групп по сбору подписей за создание новой партии. 

LIGA.net обратилась к политику за комментарием по теме. На момент публикации новости он не ответил.

Сергей Бережной
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политическая партия сергей притула партия 24 августа
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