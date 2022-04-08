Новые спутники США следят за Россией в Украине в режиме реального времени – Bloomberg

Наблюдение разведкой США за вторжением России в Украину усилено двумя новыми спутниковыми системами. Об этом заявил глава Национального управления военно-космической разведки США (NRO) Крис Сколезе на слушаниях подкомитета Палаты представителей по вооруженным силам, передает Bloomberg.

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"Новые системы, построенные с использованием коммерческих технологий, позволили НАТО и всему миру в режиме реального времени наблюдать за наращиванием российской военной мощи перед ее вторжением", – заявил Сколезе.

Новые спутниковые системы, по словам Сколезе, "перешли от концепции к работе на орбите менее чем за три года" и помогают администрации Байдена получать подробные разведданные о действиях России на полях сражений, запусках ракет, вероятных стратегических целях и военных преступлениях.

Национальное агентство геопространственной разведки США создает точные карты с геолокацией на основе изображений NRO.

Эту информацию передают в НАТО и Европейское командование США.

По словам Сколезе, до вторжения России в Украину американские спутниковые системы, построенные на коммерческих технологиях, помогали ликвидировать последствия землетрясения на Гаити, фотографировали районы над Афганистаном для поддержки эвакуации войск США.

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Наталия Медведева

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