UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новые западные данные о потерях РФ в войне – до 20 000 убитыми. Раньше говорили о 15 000

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 01:59
Новые западные данные о потерях РФ в войне – до 20 000 убитыми. Раньше говорили о 15 000 - Фото
Фото: EPA

Число российских военных, погибших во время войны в Украине, может достигать 20 000 человек. Об этом сообщило BBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника из одной из западных спецслужб.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее он говорил, что число уничтоженных российских военных составляет до 15 тысяч человек, но теперь это минимальная оценка. По его словам, число убитых увеличилось и составляет "от 15 000 до 20 000".

Evening Standard со ссылкой на этого высокопоставленного чиновника пишет, что в России наметились проблемы с вооружением и боеприпасами, поэтому она вынуждена отправлять на фронт технику, которая не использовалась десятки лет, в том числе танки Т-62.

"На некоторых участках российские силы разворачивают вооружение, более пригодное для оборонительных, а не наступательных операций", — добавил он.

Впрочем, на Западе уверены, что Россия сохраняет определенный стратегический резерв высокоточных ракет большой дальности и другого современного оружия на случай конфликта с НАТО.

"Российская кампания до сих пор имеет глубокие проблемы на всех уровнях. Тактический моральный дух на уровне подразделений и на некоторых ступенях командования, вероятно, ужасен. Им сложно работать как единому целому, на достижение даже скромных тактических целей, таких как захват отдельных сел, идут дни и недели", — сказал он.

Чиновник, попросивший не называть его имя, отказался оценить число украинских военных, погибших на войне. По его словам, украинская армия тоже, наверное, испытывает проблемы с моральным духом. "Но украинцы воюют за свою Родину, и они находятся в основном на хорошо оборудованных оборонных рубежах, поэтому в этом плане у них есть преимущество над россиянами", — сказал он.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери врага
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 