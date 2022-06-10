Новые западные данные о потерях РФ в войне – до 20 000 убитыми. Раньше говорили о 15 000

Число российских военных, погибших во время войны в Украине, может достигать 20 000 человек. Об этом сообщило BBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника из одной из западных спецслужб.

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Ранее он говорил, что число уничтоженных российских военных составляет до 15 тысяч человек, но теперь это минимальная оценка. По его словам, число убитых увеличилось и составляет "от 15 000 до 20 000".

Evening Standard со ссылкой на этого высокопоставленного чиновника пишет, что в России наметились проблемы с вооружением и боеприпасами, поэтому она вынуждена отправлять на фронт технику, которая не использовалась десятки лет, в том числе танки Т-62.

"На некоторых участках российские силы разворачивают вооружение, более пригодное для оборонительных, а не наступательных операций", — добавил он.

Впрочем, на Западе уверены, что Россия сохраняет определенный стратегический резерв высокоточных ракет большой дальности и другого современного оружия на случай конфликта с НАТО.

"Российская кампания до сих пор имеет глубокие проблемы на всех уровнях. Тактический моральный дух на уровне подразделений и на некоторых ступенях командования, вероятно, ужасен. Им сложно работать как единому целому, на достижение даже скромных тактических целей, таких как захват отдельных сел, идут дни и недели", — сказал он.

Чиновник, попросивший не называть его имя, отказался оценить число украинских военных, погибших на войне. По его словам, украинская армия тоже, наверное, испытывает проблемы с моральным духом. "Но украинцы воюют за свою Родину, и они находятся в основном на хорошо оборудованных оборонных рубежах, поэтому в этом плане у них есть преимущество над россиянами", — сказал он.

По оценке Генштаба ВСУ, армия РФ потеряла 31700 убитыми с начала полномасштабной войны.

Андрей Водяный

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