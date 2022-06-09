Защитники Украины уничтожили еще 200 российских военных. Больше всего – под Бахмутом
Силы обороны Украины вчера уничтожили 200 российских военных, армия РФ потеряла 31 700 убитыми с начала полномасштабной войны. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери оккупантам вчера украинские защитники нанесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 9 июня армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1398 (+5),
боевых бронированных машин – 3438 (+9),
артиллерийских систем – 711 (+8),
РСЗО – 213 (0),
средств ПВО – 96 (0),
самолетов – 212 (0),
вертолетов – 178 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
крылатых ракет – 125 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15),
спецтехники – 53 (0).
- Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении армия РФ пытается наступать в районах трех населенных пунктов.
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