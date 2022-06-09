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Защитники Украины уничтожили еще 200 российских военных. Больше всего – под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 09:37
Защитники Украины уничтожили еще 200 российских военных. Больше всего – под Бахмутом - Фото
Уничтоженный российский танк (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины вчера уничтожили 200 российских военных, армия РФ потеряла 31 700 убитыми с начала полномасштабной войны. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери оккупантам вчера украинские защитники нанесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 9 июня армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1398 (+5),

боевых бронированных машин – 3438 (+9),

артиллерийских систем – 711 (+8),

РСЗО – 213 (0),

средств ПВО – 96 (0),

самолетов – 212 (0),

вертолетов – 178 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),

крылатых ракет – 125 (0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15),

спецтехники – 53 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс убитые потери бахмут армия рф генштаб войска россии
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