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Новым лидером Аль-Каиды стал ветеран египетского экстремизма Саиф аль-Адель – The Guardian

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15.02.2023, 07:28
Новым лидером Аль-Каиды стал ветеран египетского экстремизма Саиф аль-Адель – The Guardian - Фото
Саиф аль-Адель (Фото: из архива ФБР)

Ветеран египетского экстремизма, который, как считается, базируется в Иране, в настоящее время является фактическим лидером террористической организации Аль-Каида. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад ООН, основанный на разведывательных данных, предоставленных государствами-членами.

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Как отмечается, 62-летний Саиф аль-Адель уже давно считается наиболее вероятным преемником Аймана аль-Завахири, который был уничтожен в результате авиаудара США в Кабуле в 2022 году, но никакого официального заявления от Аль-Каиды не было.

В отчете комитета Совбеза ООН по наблюдению за санкциями против Исламского государства и Аль-Каиды, опубликованном 13 февраля, говорится, что официальному признанию Аль-Каидой новой роли Аделя препятствуют нежелание афганских талибов признавать смерть Завахири, а также то, что Адель находится в Иране.

Как отмечается, статус членов Аль-Каиды в Иране никогда не был полностью ясен, и их положение менялось на протяжении 20 лет.

Некоторых, судя по всему, в течение длительного времени содержали под арестом; другим были предоставлены значительные свободы.

Подчеркивается, что для лидера Аль-Каиды беспрецедентно находиться в потенциально враждебной стране, где любые возможности передвижения, общения или встречи с единомышленниками зависят от решений местных властей.

Адель рассматривается западными официальными лицами как серьезная угроза, с доказанными организационными способностями и приверженностью делу, которые снискали ему широкое уважение в исламистских экстремистских кругах.

Он начал свою экстремистскую карьеру в организации Египетский исламский джихад в 1980-х годах, и его обвинили в нападениях на посольства США в Восточной Африке в 1998 году, которые положили начало международной террористической кампании Аль-Каиды.

Министерство юстиции США предлагает $10 млн за информацию, ведущую к его аресту.

  • 30 июля главарь Аль-Каиды Айман аль-Завахири был уничтожен в Кабуле ударом американского беспилотника.

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Наталія Медведєва
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аль-каида Саиф аль-Адель
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