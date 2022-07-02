Новый Байрактар успешно испытал ракету с лазерным наведением – видео

Ударный БПЛА Bayraktar AKINCI на испытаниях успешно запустил разработанную компанией Aselsan ракету с лазерным наведением LGK-82. Об этом написала в Twitter компания Baykar.

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Как сообщается, ударный БПЛА на высоте 10 км запустил крылатую ракету с лазерным наведением, которая точно поразила заданную условную цель.

Крылатые ракеты с лазерным наведением уже применялись в пилотируемой авиации, но впервые испытаны на ударном беспилотнике.

СПРАВКА. Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами. Двигатели АИ-450Т поставляет Запорожское машиностроительное КБ "Прогресс" им. Ивченко.

9 июля 2021 года дрон Bayraktar Akinci установил рекорд высоты среди всех турецких летательных аппаратов – 11 594 метра.

В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.

22 апреля Турция впервые испытала ракеты MAM-T на тяжелом ударном беспилотнике Akinci разработки Baykar Defence. Боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 км, разработаны компанией Roketsan именно под этот дрон.

Сергей Бережной

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