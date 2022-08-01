Новый генпрокурор рассказал, как проходит очищение прокуратуры от предателей

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас в прифронтовых регионах Украины сотрудники прокуратуры проходят проверку на коллаборационную деятельность. Также проверяют 600 сотрудников, которые за период с 24 февраля пересекали госграницу. Об этом Костин сказал в эфире телемарафона.

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Костин сообщил, что сегодня подписал приказ о проведении служебного расследования относительно сотрудников прокуратуры в прифронтовых регионах, в том числе тех, которые были под временной оккупацией, "для того, чтобы проверить, кто где находился, каким образом происходили действия относительно защиты помещений прокуратуры, материалов дел, имущества, а главное — есть ли информация, которая может свидетельствовать о возможной причастности сотрудников прокуратуры к коллаборационной деятельности".

В течение последних месяцев, по словам Костина, сообщили о подозрении пяти прокурорам и трем госслужащим. Одно дело уже направлено в суд.

"Сейчас проходит работа относительно 600 сотрудников прокуратуры, которые пересекали границу. С каждым из них происходит соответствующая проверка", – сказал генпрокурор.

"Но главное, что с сегодняшнего дня генеральная инспекция ОГП будет проводить служебное расследование для того, чтобы установить возможную причастность сотрудников прокуратуры", – добавил он.

17 июля Ирина Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель Алексей Симоненко.

В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

18 июля Верховная Рада поддержала увольнение Венедиктовой.

Вадим Ребрина

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