Новый глава ОБСЕ собирался в Донбасс

Мирослав Лайчак (фото - LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин вместе с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, который принял председательство в ОБСЕ, через две недели поедут в Донбасс. Об этом Климкин написал в Twitter.

"Поздравление Словакии и моему хорошему другу Мирославу Лайчаку по случаю начала председательства в ОБСЕ. Желаю Словакии в ОБСЕ быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушает РФ. Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе в Донбасс", - отметил Климкин.

Реклама

Словакия начала председательствовать в ОБСЕ с 1 января 2019 года.

Читайте также: Новый председатель ОБСЕ: Украина - основной приоритет

Ежегодно одно из государств-участников председательствует в ОБСЕ под руководством министра иностранных дел этой страны в качестве Действующего председателя. Ему помогают предыдущий и последующий председатели, вместе они образуют Тройку. Основа этого института заложена в Парижской хартии для новой Европы (1990 год), а Хельсинкский документ 1992 года официально закрепил данную функцию.