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Новости | Новый министр обороны Британии хочет отправить военных инструкторов в Украину

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01.10.2023, 08:19
Новый министр обороны Британии хочет отправить военных инструкторов в Украину - Фото
Фото: EPA

Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс хочет расширить программу подготовки украинских войск и, возможно, даже возобновить ее проведение на территории Украины. Об этом он сказал в интервью The Telegraph после разговора с начальником британского Генштаба Патриком Сандерсом на полигоне, где тренируются украинские военные.

"Сегодня я говорил о том, чтобы со временем перенести обучение поближе к Украине и даже внутрь Украины. В частности, на запад страны. Я думаю, что существует возможность принести "внутрь страны" не только тренировки, потому что, как мы видим BAE начинает производство в стране, например", – сказал он.

"Я очень хочу, чтобы присоединились и другие британские компании, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что мы сделаем шаг к обучению и производству в Украине", – сказал министр.

В 2015 году Великобритания начала учебно-тренировочную операцию Orbital по подготовке личного состава и подразделений Вооруженных сил Украины с участием британских инструкторов. Она длилась семь лет до февраля 2022 года и была приостановлена из-за опасений вторжения России. Оно действительно началось через неделю после завершения тренировочной операции. Обучение в рамках операции Orbital прошло 22 000 украинских военных.

С июля 2022 года Великобритания возобновила обучение украинских войск, но на своей территории и в рамках другой операции – Interflex.

Шеппс также рассказал, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским необходимость защиты судоходного пути в Черном море.

"Британия – морская держава, поэтому мы можем помочь, можем посоветовать, поскольку речь идет о международных водах. Важно не допустить, чтобы международное судоходство в этих водах стало каким-то образом запрещенным по умолчанию", – сказал министр.

Шеппс за последний месяц дважды приезжал в Украину – сначала как министр энергетики, а затем – как министр обороны.

  • 31 августа премьер Британии Риши Сунак назначил Шеппса новым министра обороны. До него эту должность возглавлял Бен Уоллес.

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Андрей Водяный
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ВеликобританияВСУчерное мореГрант Шеппс
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