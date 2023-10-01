Новости | Новый министр обороны Британии хочет отправить военных инструкторов в Украину
Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс хочет расширить программу подготовки украинских войск и, возможно, даже возобновить ее проведение на территории Украины. Об этом он сказал в интервью The Telegraph после разговора с начальником британского Генштаба Патриком Сандерсом на полигоне, где тренируются украинские военные.
"Я очень хочу, чтобы присоединились и другие британские компании, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что мы сделаем шаг к обучению и производству в Украине", – сказал министр.
В 2015 году Великобритания начала учебно-тренировочную операцию Orbital по подготовке личного состава и подразделений Вооруженных сил Украины с участием британских инструкторов. Она длилась семь лет до февраля 2022 года и была приостановлена из-за опасений вторжения России. Оно действительно началось через неделю после завершения тренировочной операции. Обучение в рамках операции Orbital прошло 22 000 украинских военных.
С июля 2022 года Великобритания возобновила обучение украинских войск, но на своей территории и в рамках другой операции – Interflex.
Шеппс также рассказал, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским необходимость защиты судоходного пути в Черном море.
"Британия – морская держава, поэтому мы можем помочь, можем посоветовать, поскольку речь идет о международных водах. Важно не допустить, чтобы международное судоходство в этих водах стало каким-то образом запрещенным по умолчанию", – сказал министр.
Шеппс за последний месяц дважды приезжал в Украину – сначала как министр энергетики, а затем – как министр обороны.
- 31 августа премьер Британии Риши Сунак назначил Шеппса новым министра обороны. До него эту должность возглавлял Бен Уоллес.
Читайте также: Преемник Бена Уоллеса в Минобороны Великобритании – пилот. Что еще LIGA.net рассказали в Англии
Комментарии