Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс хоче розширити програму підготовки українських військ і, можливо, навіть відновити її проведення на території України. Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph після розмови з начальником британського Генштабу Патріком Сандерсом на полігоні, де тренуються українські військові.

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"Сьогодні я говорив про те, щоби з часом перенести навчання ближче до України й навіть всередину України. Зокрема, на захід країни. Я думаю, що існує можливість принести "всередину країни" не тільки тренування, бо, як ми бачимо, "Сьогодні я говорив про те, щоби з часом перенести навчання ближче до України й навіть всередину України. Зокрема, на захід країни. Я думаю, що існує можливість принести "всередину країни" не тільки тренування, бо, як ми бачимо, BAE починає виробництво в країні , наприклад", – сказав він.

"Я дуже хочу, щоб приєдналися й інші британські компанії, зробивши те саме. Тож я думаю, що ми зробимо крок до навчання та виробництва в Україні", – сказав міністр.

У 2015 році Велика Британія започаткувала навчально-тренувальну операцію Orbital для підготовки особового складу та підрозділів Збройних сил України за участю британських інструкторів. Вона тривала сім років до лютого 2022 року і була призупинена через побоювання вторгнення Росії. Воно дійсно почалося через тиждень після завершення тренувальної операції. Навчання в рамках операції Orbital пройшли 22 000 українських військових. З липня 2022 року Велика Британія відновила навчання українських військ, але на своїй території і в рамках іншої операції – Interflex.

Шеппс також розказав, що обговорював із президентом Володимиром Зеленським необхідність захисту судноплавного шляху в Чорному морі.

"Британія – морська держава, тому ми можемо допомогти, можемо порадити, оскільки йдеться про міжнародні води. Важливо не допустити, щоб міжнародне судноплавство у цих водах стало якимось чином забороненим за замовчуванням", – сказав міністр.

Шеппс за останній місяць двічі приїжджав до України – спочатку як міністр енергетики, а потім – як міністр оборони.

31 серпня прем'єр Британії Ріші Сунак призначив Шеппса новим міністра оборони. До нього цю посаду посідав Бен Воллес.

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