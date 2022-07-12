Новый пакет санкций ЕС против Кремля будет принят в ближайшие недели – Bloomberg

Европейский Союз планирует оформить новый пакет санкций против России в ближайшие недели. Об этом сообщает Bloomberg.

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Седьмой пакет санкций ЕС в отношении России за ее вторжение в Украину будет сформирован уже в ближайшие недели, сообщают агентству источники, знакомые с вопросом.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций может включать ограничения на импорт золота их России, закрытие путей обхода ранее введенных санкций и расширение санкционных списков в отношении физических и юридических лиц.

Источники Bloomberg утверждают, что продолжается обсуждение механизмов ограничения цен на нефть, но ожидать его в ближайшем будущем не стоит. Большинство стран ЕС также не хотят усиливать санкционное давление на газовые поставки из России.

По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия планирует судиться из-за замораживания своих резервов.

Министерство экономики Украины и Офис президента заявляли, что правительство совместно с другими странами ищет механизм, как передать Украине арестованные золотовалютные резервы Центробанка РФ. Их хотят использовать в качестве репарации для предстоящего восстановления страны после войны.

Сергей Бережной

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