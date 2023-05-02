Новый пакет военной помощи США на $300 млн будет включать ракеты Hydra-70 – Politico

Белый дом намерен завтра объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $300 млн. Об этом сообщили в Twitter журналисты издания Politico.

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Журналистка Лара Селигман, которая освещает в Politico деятельность Пентагона, сообщила со ссылкой на официальные источники, что администрация президента США Джо Байдена намерена завтра объявить о пакете военной помощи для Украины на сумму $300 млн. В пакет войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелая техника, запасные части и ракеты Hydra-70.

Hydra-70 – неуправляемые ракеты малой дальности (4-5 км), разработанные для вооружения вертолетов, однако затем получившие и наземные платформы запуска. ВСУ используют APKWS – высокоточную версию этой ракеты с лазерным наведением – для поражения наземных и воздушных целей российских захватчиков.

19 апреля США объявили о новом пакете помощи Украине, передают артиллерийские снаряды и ракеты к HIMARS.

29 апреля The Hill сообщило, что демократы давят на Байдена, чтобы тот передал Украине истребители F-16 и ракеты ATACMS.

Сергій Бережний

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