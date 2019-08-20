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Новый посол Франции прибыл в Украину и показал фото из Киева

Новый посол Франции прибыл в Украину и показал фото из Киева - Фото
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Фото: twitter Этьен де Понсен)
20.08.2019, 10:29

"Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - прокомментировал дипломат

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл в Киев. Об этом он сообщил в своем Twitter. 

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - подписал он опубликованное фото из украинской столицы.

Днем ранее дипломат опубликовал фото, сделанное по дороге в Украину. Снимок он подписал эмоционально: "Честь представлять Францию в Украине. Дипомат, какая фантастическая работа!".

Фото: Twitter Этьен де Понсен
  • Уходящий посол Франции Изабель Дюмон летом заявила, что надо снять блокаду с ОРДЛО, "даже если с другой стороны получаете провокации". 
  • 15 августа новый посол заявил, что "ждет встречи с Украиной".

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посол франции Этьен де Понсен посольство франции дипломат
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