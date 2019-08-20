Новый посол Франции прибыл в Украину и показал фото из Киева

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Фото: twitter Этьен де Понсен)

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл в Киев. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - подписал он опубликованное фото из украинской столицы.

Днем ранее дипломат опубликовал фото, сделанное по дороге в Украину. Снимок он подписал эмоционально: "Честь представлять Францию в Украине. Дипомат, какая фантастическая работа!".

Уходящий посол Франции Изабель Дюмон летом заявила, что надо снять блокаду с ОРДЛО, "даже если с другой стороны получаете провокации".

15 августа новый посол заявил, что "ждет встречи с Украиной".

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