"Гордий та щасливий": новый посол Франции ждет встречи с Украиной

Назначенный послом Франции в Украине Этьен де Понсен вскоре прибудет в Киев. Об этом дипломат из Парижа, который сменит на этом посту Изабель Дюмон, сообщил у себя в Twitteг.
"Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається", - анонсировал он на украинском языке.
Бывший инспектор внешнеполитического ведомства Франции, который в свое время побывал послом в Кении и Болгарии, получил назначение в Киев еще 24 июля.
Фото де Понсена из его Twitter:
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