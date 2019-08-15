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"Гордий та щасливий": новый посол Франции ждет встречи с Украиной

"Гордий та щасливий": новый посол Франции ждет встречи с Украиной - Фото
Этьен де Понсен в центре (фото - twitter.com/EdePoncins)
15.08.2019, 10:11

Этьен де Понсен сменит в Киеве уходящего посла - Изабель Дюмон

Назначенный послом Франции в Украине Этьен де Понсен вскоре прибудет в Киев. Об этом дипломат из Парижа, который сменит на этом посту Изабель Дюмон, сообщил у себя в Twitteг.

"Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається", - анонсировал он на украинском языке.

Бывший инспектор внешнеполитического ведомства Франции, который в свое время побывал послом в Кении и Болгарии, получил назначение в Киев еще 24 июля.

Фото де Понсена из его Twitter:

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посол франции Этьен де Понсен
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