"Гордий та щасливий": новый посол Франции ждет встречи с Украиной

Этьен де Понсен в центре (фото - twitter.com/EdePoncins)

Назначенный послом Франции в Украине Этьен де Понсен вскоре прибудет в Киев. Об этом дипломат из Парижа, который сменит на этом посту Изабель Дюмон, сообщил у себя в Twitteг.

"Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається", - анонсировал он на украинском языке.

Бывший инспектор внешнеполитического ведомства Франции, который в свое время побывал послом в Кении и Болгарии, получил назначение в Киев еще 24 июля.

Фото де Понсена из его Twitter:

Уходящий посол Франции Изабель Дюмон летом заявила, что надо снять блокаду с ОРДЛО, "даже если с другой стороны получаете провокации".

17 июня 2019 года президент Владимир Зеленский совершил первый визит во Францию ( фоторепортаж ).

фоторепортаж В том же месяце м инистр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил зону отчуждения в Чернобыле.

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