Франция показала ролик о "сторонах конфликта" в Донбассе: видео

Стороны конфликта при захвате Крыма армией России, 2014 год (фото - ЕРА)

После визита президента Владимира Зеленского в Париж министерство иностранных дел Франции выложило в Twitter ролик о силовом захвате Россией Крыма в 2014 году и войне на востоке. На видео речь идет о том, что Париж никогда не признает незаконную аннексию полуострова и поддержит Украину в восстановлении ее территориальной целостности.

"На встрече с президентом Украины в рамках его официального визита в Париж Эмманюэль Макрон подтвердил намерение Франции помочь сторонам конфликта в Донбассе найти политическое решение", - пишут во французском МИД, добавляя, что их целью является "возобновление диалога между сторонами в интересах гражданского населения".

При этом в ведомстве не уточняли, кто "стороны конфликта" на востоке страны.

Вчера Зеленский совершил первый визит во Францию (фоторепортаж). Сегодня он уже прилетел в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и местным коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

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