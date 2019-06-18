Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.06.2019, 08:53

Франция показала ролик о "сторонах конфликта" в Донбассе: видео

Франция показала ролик о "сторонах конфликта" в Донбассе: видео - Фото
Стороны конфликта при захвате Крыма армией России, 2014 год (фото - ЕРА)

Отмена санкций Запада против России будет возможна не ранее, чем Кремль полностью выполнит минские соглашения, подчеркнули в МИД Франции

После визита президента Владимира Зеленского в Париж министерство иностранных дел Франции выложило в Twitter ролик о силовом захвате Россией Крыма в 2014 году и войне на востоке. На видео речь идет о том, что Париж никогда не признает незаконную аннексию полуострова и поддержит Украину в восстановлении ее территориальной целостности.

"На встрече с президентом Украины в рамках его официального визита в Париж Эмманюэль Макрон подтвердил намерение Франции помочь сторонам конфликта в Донбассе найти политическое решение", - пишут во французском МИД, добавляя, что их целью является "возобновление диалога между сторонами в интересах гражданского населения".

При этом в ведомстве не уточняли, кто "стороны конфликта" на востоке страны.

Вчера Зеленский совершил первый визит во Францию (фоторепортаж). Сегодня он уже прилетел в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и местным коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Читайте также: Зеленский о желании Макрона вернуть РФ в ПАСЕ: Она ничего не выполнила

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, франция, аннексия, оккупация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 