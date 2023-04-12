Новый призыв и электронные повестки: в СНБО прогнозируют, что в войне это не поможет РФ

Аналитики Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны объяснили, о чем свидетельствуют новые правила призыва и вручения повесток в РФ. Аналитики утверждают, что электронные повестки фактически вводят в РФ "презумпцию виновности", но подобные меры вряд ли помогут в ближайшее время России в ведении войны против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ЦПД напомнили, что в конце марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, а вчера, 11 апреля, нелегитимная Госдума РФ приняла ряд законов о создании единого реестра военнообязанных и вводе электронных повесток, "чтобы у россиян не осталось шансов избежать призыва".

"Принятый пакет законопроектов максимально жесткий и фактически вводит презумпцию виновности. Он приравнивает электронные повестки к бумажным и закрывает выезд за границу гражданам, которые попадут в реестр. Введенная электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете <…> То есть мужчина может не знать, что ему выписана повестка, но через семь дней после ее формирования он автоматически становится преступником", – объяснили в ЦПД.

Аналитики подчеркнули, что новые правила коснутся как срочников, так и всех военнообязанных, а за их игнорирование уклонистам грозит ряд наказаний. Среди ограничений: запрет на регистрацию индивидуального предпринимателя, государственную регистрацию транспортных средств, вождение, отказ в заключении кредитного договора и договора займа.

"Привычные схемы уклонения при таком механизме невозможны, как невозможно и легально сменить военную службу на альтернативную, то есть россиян поставили в безысходность, которой не было со времен Советского Союза", – отметили в ЦПД.

Однако, по убеждению аналитиков, в краткосрочной перспективе новые призывники не увеличат российскую боевую мощь, так как им предстоит пройти многомесячную подготовку. Кроме того, как утверждают в ЦПД, увеличение количества призывников снижает качество подготовки резервистов и добровольцев предыдущих мобилизационных кампаний, так как РФ имеет ограниченный учебный потенциал.

Сейчас Кремль пытается решить проблему, пользуясь учебным потенциалом Беларуси, но и там может одновременно тренироваться не более 9000-10 000 призывников, чего недостаточно для решения проблемы.

Читайте также: Из Беларуси хотят отправить на фронт 4000 россиян. Столько же было убито за неделю – ВСУ

В ЦПД считают, что Путин вряд ли решится использовать недавно призванные войска в войне, так как на фоне социального напряжения и протестов из-за отправки на фронт новобранцев зимне-весеннего призыва 2022 года сомнительно, что он снова рискнет стабильностью своего режима.

Также аналитики прогнозируют, что применение новшеств приведет к резкому всплеску недовольства и спровоцирует новую волну эмиграции и других способов бойкота призыва.

30 марта Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию РФ. С 1 апреля по 15 июля планируется призвать 147 000 человек.

11 апреля нелегитимная Госдума РФ приняла пакет поправок, узаконивающих рассылку россиянам повесток в электронном виде через личный кабинет в приложении "Госуслуги".

Сегодня кремлевский пресс-секретарь Песков сообщил, что законопроект еще не поступил на подпись Путину.

Читайте также: Интервью | Повестки не будут раздавать онлайн, а Дия пойдет в Эстонию. Что еще Минцифра планирует на 2023 год

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.