Новый саммит Крымской платформы пройдет в конце августа
25.07.2022, 23:21
Крымская платформа (фото – скриншот из видео пресс-службы президента)
Украина проведет очередной саммит Крымской платформы 23 августа. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар.
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"Президент Украины поставил четкую задачу перед Министерством иностранных дел Украины организовать саммит. Мы его готовим. Саммит будет проведен онлайн", – сказала Джеппар.
Она также сообщила, что более подробную информацию о саммите и других мероприятиях в рамках Крымской платформы министерство озвучит позднее.
- 23 августа 2021 года в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.
- На саммите была принята совместная декларация участников.
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