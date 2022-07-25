Новый саммит Крымской платформы пройдет в конце августа

Украина проведет очередной саммит Крымской платформы 23 августа. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар.

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"Президент Украины поставил четкую задачу перед Министерством иностранных дел Украины организовать саммит. Мы его готовим. Саммит будет проведен онлайн", – сказала Джеппар.

Она также сообщила, что более подробную информацию о саммите и других мероприятиях в рамках Крымской платформы министерство озвучит позднее.

Вадим Ребрина

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