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Новый саммит Крымской платформы пройдет в конце августа

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 23:21
Новый саммит Крымской платформы пройдет в конце августа - Фото
Крымская платформа (фото – скриншот из видео пресс-службы президента)

Украина проведет очередной саммит Крымской платформы 23 августа. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар.

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"Президент Украины поставил четкую задачу перед Министерством иностранных дел Украины организовать саммит. Мы его готовим. Саммит будет проведен онлайн", – сказала Джеппар.

Она также сообщила, что более подробную информацию о саммите и других мероприятиях в рамках Крымской платформы министерство озвучит позднее.

Вадим Ребрина
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Крым крымская платформа эмине джеппар
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