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"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица". Ринкевичс высмеял Захарову из-за борща

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 12:28
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высмеял спикера российского МИД Марию Захарову, которая раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО. Об этом он написал в Twitter.

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"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица" — так Ринкевичс прокомментировал новость о том, что Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

Отметим,  вышеупомянутая фраза была произнесена российским диктатором Владимиром Путиным в контексте выполнения Украиной минских соглашений накануне полномасштабного вторжения России.

СПРАВКА. 1 июля, на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, по обращению Минкульта Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране.

Читайте также: Глава МИД Латвии о Кременчуге: Давайте перестанем звонить в Кремль, РФ нужно изолировать 

Дмитрий Гриниченко
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Мария Захарова Латвия эдгарс ринкевичс борщ
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