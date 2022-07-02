"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица". Ринкевичс высмеял Захарову из-за борща

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высмеял спикера российского МИД Марию Захарову, которая раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО. Об этом он написал в Twitter.

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"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица" — так Ринкевичс прокомментировал новость о том, что Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

Отметим, вышеупомянутая фраза была произнесена российским диктатором Владимиром Путиным в контексте выполнения Украиной минских соглашений накануне полномасштабного вторжения России.

СПРАВКА. 1 июля, на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, по обращению Минкульта Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране.

Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина "терпи, моя красавица", спросил: не был ли президент России пьян.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова Владимира Путина.

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Дмитрий Гриниченко

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