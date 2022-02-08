Зеленский отреагировал на "терпи, красавица" от Путина: спросил, не был ли он пьян – видео

Президент Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его реплику о том, что Украина должна выполнять минские соглашения. "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Выполнять надо!" – сказал Путин вчера после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Сегодня Макрон встретился с Зеленским в Киеве. На брифинге после переговоров президента Украины попросили отреагировать на высказывание Путина.

Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский перешел на русский язык, чтобы "автор афоризма" его правильно понял.

"Тут безусловно есть вещи, с которыми не поспоришь. Украина действительно красавица. Но когда он говорит "моя", имея в виду Украину, мне кажется, это уже перебор", – сказал Зеленский.

Он обратился к Макрону с вопросом, не употребляли ли они вчера с Путиным алкоголь: "Вчера, после ужина вы не сидели, не отдыхали? Потому что президент России такое говорит, очень серьезно". Президент Франции не стал отвечать.

"А что касается "терпи", я считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, это важно не только для Украины, а и для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно", – сказал Зеленский.

Сегодня Макрон заявил, что выполнение минских соглашений всеми их участниками остается главным путем к миру, и есть надежда, что прогресс переговоров в нормандском формате должен этому способствовать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина будет готова двигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, когда в рамках минских соглашений согласуют последовательность шагов в этом направлении.

Вадим Ребрина

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